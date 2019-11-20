ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شركات التجارة الإلكترونية تضاعف فرص عمل الشباب المصري خلال Black Friday

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:56 م
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى
نجحت الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية في مصر أن تجعل من موسم البلاك فرايدي Black Friday منصة حقيقة لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للكثير من الشباب من الجنسين معا .

فبفضل المجهود الذي بذلته جوميا الشركة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية منذ انطلاق موسم البلاك فرايدي في مصر قبل بضع سنوات فقد نجحت في لفت الانظار تجاه هذه الفترة من العام ولم يعد العملاء فقط هم الاكثر حرصا على التسوق في موسم البلاك فرايدي بل امتد النجاح ايضا لشركات التجارة الإلكترونية نفسها وعلى رأسها جوميا، بالإضافة إلى التجار والبائعين أنفسهم وكذلك شركات الشحن واللوجستيات .

وفي الوقت الذي تبلغ فيه حجم قـوة العمل في مصر 28.865 مليون فرد عام 2018 ( 22.843 مليون فرد للذكور 6.022 مليون فرد للإناث ) تصل نسبة مساهمتهم في النشاط الاقتصادي إلى 43.3% وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

ونجحت جوميا التي تقود التجارة الإلكترونية في مصر أن تحقق قفزات كبيرة في خلق فرص عمل خلال موسم البلاك فرايدي والذي بدأ في مصر في الفترة من 8- 29 نوفمبر الحالي في عدة وظائف مؤثرة، عن طريق خلق قنوات جديدة للعمل من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تستخدم منصة جوميا لعرض منتجاتها وبضائعها ففي الوقت الذي ينتظر فيه العملاء موسم الأوكازيون والتخفيضات الذي قدمته جوميا في مصر منذ 6 سنوات، فنجد حرص كبير من التجار على توسيع اعمالهم وإنعاش تجارتهم في هذا الوقت من العام ، كما أن شركات الشحن واللوجيستيات تستغل موسم الأوكازيون لمضاعفة أعداد العاملين بهم للوفاء بالإلتزامات التي قطعتها على نفسها في توصيل المنتجات والبضائع في الوقت المحدد مما يتعين على هذه الشركات من إلحاق موظفين جدد بهذه الشركات خلال موسم التخفيضات .

وتعقيبا على ذلك، أكد المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر أن جوميا نجحت ليس فقط في طرح بضائع ومنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية بل امتد النجاح في خلق الآف من فرص العمل للشباب المصري من الجنسين سواء في جوميا نفسها من خلال العمل في الإدارات المختلفه من إدارهالإتصال بالشركة للرد على استفسارات العملاء ومساعدتهم إلى الإدارات المختصه بتنميه البائعين وأيضًا خلق فرص عمل من خلال التجار والبائعين أصحاب البضائع وكذلك لدى شركات الشحن والتفريع مما انعكس ايجابًا على إنعاش الحياة الاقتصادية في مصر رغم الركود في عمليات البيع والشراء .

أضاف أن فئة الشباب هم الأكثر استفادة من تعزيز وضع التجارة الإلكترونية في مصر بعد العدد الكبير من الوظائف الجديدة التي تم خلقها خاصة وأن العمل في مجال التجارة الإلكترونية لايتطلب رؤوس أموال ضخمة أكثر مما يحتاج إلى أفكار إبداعية لمنتجات جديدة
Advertisements

موضوعات متعلقة

استعد.. تخفيضات هائلة من مايكروسوفت في Black Friday

هاني أبو الفتوح يكتب: إياك ومصيدة البلاك فرايداي

فرصة ذهبية.. كيف تشتري النسخة الأصلية من FIFA 20 بـ أرخص سعر

لزيادة أرباح مستخدميه.. TikTok يختبر ميزة جديدة عبر منصته

خدعوك فقالوا| عروض الـ Black Friday.. خصومات تصل لـ80%

الجمعة السوداء بلاك فرايدي تثير الجدل.. علي جمعة: من غشنا فليس منا

ترشيحاتنا

يديران 18 قناة إباحية | ضبط صاحبى شركة يبثان أفلاما مخلة بالاسكندرية | تفاصيل مثيرة

ابتعدن عن العري | نجمات تميزن بإطلالاتهن المحتشمة أبرزهن لقاء الخميسى و هبة مجدى

فساتين جريئة.. 5 نجمات أثرن الجدل في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

لاعب ريال مدريد أول صفقات مورينيو مع توتنهام.. تفاصيل

من 50 لـ 100 جنيه.. تعرف على قرار البرلمان بشأن مقترح زيادة قيمة دعم بطاقات التموين

نجمات اللون الاسود.. رانيا يوسف وهنا الزاهد وإلهام شاهين يتألقن فى مهرجان القاهرة السينمائى| شاهد

AdvertisementS

وسط أنباء عن طردها..سما المصرى تغادر حفل افتتاح القاهرة السينمائى

الأهلي يحصل على خدمات أسامة جلال نجم المنتخب الأولمبي | تفاصيل

يديران 18 قناة إباحية | ضبط صاحبى شركة يبثان أفلاما مخلة بالاسكندرية | تفاصيل مثيرة

صلى الظهر واغتصبها.. التفاصيل الكاملة لقتل عجوز الاسكندرية على يد نجار الموبيليا

عروسة.. هنا الزاهد تتألق بفستان خيالي في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

اخبار النادي الاهلي .. رحيل رمضان صبحي والتعاقد مع أسامة جلال.. الخطيب يدعم محمود طاهر فى الانتخابات

من 50 لـ 100 جنيه.. تعرف على قرار البرلمان بشأن مقترح زيادة قيمة دعم بطاقات التموين

نجمات اللون الاسود.. رانيا يوسف وهنا الزاهد وإلهام شاهين يتألقن فى مهرجان القاهرة السينمائى| شاهد

شاهد | رضوى الشربيني بفستان غريب فى حفل مهرجان القاهرة السينمائي

ابتعدن عن العري | نجمات تميزن بإطلالاتهن المحتشمة أبرزهن لقاء الخميسى و هبة مجدى

فستان أسود.. إنجى وجدان تتحدى وزنها فى افتتاح القاهرة السينمائي | شاهد

قبل نهاية نوفمبر.. مصر تنتظر التعديل الوزاري .. تسريبات برحيل 20 وزيرا وتوقعات ببقاء مدبولي و4 من حكومته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتعدن عن العري | نجمات تميزن بإطلالاتهن المحتشمة أبرزهن لقاء الخميسى و هبة مجدى

فستان أسود.. إنجى وجدان تتحدى وزنها فى افتتاح القاهرة السينمائي | شاهد

فيراري روما تصل لتجسيد الأداء الرياضي في صورة عصرية