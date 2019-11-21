بشراب شبيكة.. الراقصة جوهرة بإطلالة مثيرة تخطف بها الأنظار

شاركت الراقصة جوهرة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة .
وتألقت الراقصة جوهرة بإطلالة جريئة ومثيرة، مرتدية جيب جينز ازرق غامق وشراب اسود شبيكة وتي شيرت أسود به شبيكة من منطقة الصدر، وهوما تلائم مع إطلالتها البسيطة.
وظهرت الراقصة جوهرة ، من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها ووضع المكياج الهادئ.
وتألقت الراقصة جوهرة بإطلالة جريئة ومثيرة، مرتدية جيب جينز ازرق غامق وشراب اسود شبيكة وتي شيرت أسود به شبيكة من منطقة الصدر، وهوما تلائم مع إطلالتها البسيطة.
وظهرت الراقصة جوهرة ، من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها ووضع المكياج الهادئ.