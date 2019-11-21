بشراب شبيكة.. الراقصة جوهرة بإطلالة مثيرة تخطف بها الأنظار

شاركت الراقصة جوهرة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة .



وتألقت الراقصة جوهرة بإطلالة جريئة ومثيرة، مرتدية جيب جينز ازرق غامق وشراب اسود شبيكة وتي شيرت أسود به شبيكة من منطقة الصدر، وهوما تلائم مع إطلالتها البسيطة.



وظهرت الراقصة جوهرة ، من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها ووضع المكياج الهادئ.