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اقتصاد

الدولار 16.15جنيه .. أسعار العملات العربية والاجنبية اليوم الخميس 21-11-2019

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:10 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية فى مستهل تعاملات اليوم الخميس 21-11-2019 ، استقرارا أمام الجنيه، وفقا لأخر تحديث للبنك المركزى المصري .

وفيما يلي سعر الدولار اليوم، وأسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الخميس، شراءً 16.05، وبيعا 16.15 جنيه.

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الخميس، شراءً 17.74 وبيعا 17.86 جنيه .

سعر الجنيه الإسترليني​

أما سعر الجنيه الإسترليني​ اليوم، الخميس، فقد سجل شراءً 20.70 وبيعا 20.82 جنيه.

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الخميس ،​ شراءً 16.17 وبيعا 16.27 جنيه

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الخميس ، فقد سجل شراءً 14.79 وبيعا 14.89 جنيه.

أسعار العملات العربية اليوم الخميس 21-11-2019

سعر دينار كويتي يسجل 52.84 جنيه للشراء و53.22 جنيه للبيع.

سعر درهم إماراتي يسجل 4.37 للشراء و4.39 جنيه للبيع

سعر دينار بحريني يسجل 41.90 جنيه للشراء و42.83 جنيه للبيع.

سعر ريال عماني 41.49 جنيه للشراء و 41.95 جنيه للبيع.

سعر دينار أردني 22.45 جنيه للشراء و22.79 جنيه للبيع.
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