حمدي فتحي يعود إلى القاهرة بعد جراحة ناجحة في غضروف الركبة

يعود حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي القاهرة اليوم، الخميس، قادما من ألمانيا، بعد جراحة غضروف الركبة الناجحة التي خضع لها أول أمس الثلاثاء تحت إشراف الخبير الألماني هيرمان ماير.
وأكد طبيب الأهلي أن الجراحة التي أجراها حمدي فتحي عبارة عن «خياطة في غضروف الركبة الخارجي».
ويرافق الدكتور خالد محمود، اللاعب في ألمانيا وسوف يتسلم تقريرا طبيا شاملا من هيرمان مايلر قبل عودته مع حمدي فتحي إلى القاهرة، يتضمن البرنامج العلاجي الذي سيتم اتباعه مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.
وكان حمدي فتحي قد خضع لجراحة غضروف الركبة تحت إشراف الطبيب الألماني هيرمان مايلر، الذي يعد واحدا من خبراء جراحات غضروف الركبة، وسبق أن أجرى جراحة الرباط الصليبي لمروان محسن بعد إصابته مع المنتخب الوطني في أمم إفريقيا 2017 التي أقيمت في الجابون.