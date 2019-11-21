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أخبار العالم

الرئيس السوري يقر 20 ألف ليرة زيادة بأجور العسكريين والمدنيين و16 للمعاشات

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:13 م
الرئيس السوري بشار
الرئيس السوري بشار الأسد
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أحمد محرم
أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسومين بزيادة الرواتب والأجور، الأول شمل المدنيين والعسكريين والثاني شمل المتقاعدين. 

وذكرت صفحة الرئاسة السورية أن المرسوم رقم 23 لعام 2019 قضى بزيادة 20 ألف ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين، بعد دمج التعويض المعيشي الحالي مع أساس الراتب المقطوع ليكون جزءًا منه. 

أما المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2019 فقضى بزيادة 16 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين أيضًا بعد إضافة التعويض المعيشي لمعاشهم التقاعدي.

وشمل المرسوم كافة العسكريين والمدنيين العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي وغيرها.. وسائر جهات القطاع العام والمشترك الذي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها. 

كما شمل المرسوم 23 أيضًا من يتلقون أجوراً شهرية ويومية والمؤقتين سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام او معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك الذين يعملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.. كما زاد المرسوم 23 الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك ليصبح 47675 ليرة سورية شهرياً.

وذكرت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن ذلك جاء نتيجة "متابعة للمتغيرات الاقتصادية ومنعكساتها، وبعد سلسلة مداولات بدأت منتصف العام الحالي بين الفرق واللجان الحكومية المختصة، ومناقشة جميع البيانات والمعطيات، وبعد أن تم تصديق نتائجها من اللجنة الاقتصادية وعرضها على مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة المنعقدة بتاريخ 17 /11 /2019.. ".
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