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تعليم

جامعة حلوان تنظم الملتقى العلمي الثاني لأقسام الدراسات السياحية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:30 م
الملتقى العلمي الثاني
الملتقى العلمي الثاني لأقسام الدراسات السياحية
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كريم ناصر
ينظم قسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ورئاسة الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق الملتقى العلمي الثاني لأقسام الدراسات السياحية بعنوان " السياحة قاطرة التنمية المستدامة فى الدول الافريقية" .

يهدف الملتقى لفتح آفاق جديدة لنقاط بحثية للدارسين لدراسة السياحة فى المقاصد السياحية الأفريقية، وإدماج طلاب مرحلة البكالوريوس فى الاطار البحثي لرفع قدراتهم العلمية ودعم قدرات الإلقاء والعرض لمقابلة متطلبات سوق العمل، هذا إلى جانب الخروج بمقترحات عملية تدعم صناعة السياحة الافريقية فى مصر، ودعم الأسواق السياحية الافريقية لاستقطاب مزيد من الحركة السياحية إليها، وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة.


هذا وتبدأ فعاليات الملتقى في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019 بمقر فندق كلية السياحة والفنادق بالمنيل.
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