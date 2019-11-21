لمروره بـ أزمة مالية.. موظف سابق بشركة في النزهة يسرق 36 ألف جنيه من خزينتها

لم يجد موظف سابق بشركة في النزهة وسيلة للتخلص من أزمته المالية سوى قيامه بالتفكير فى حيلة شيطانية لسرقة أموال الشركة وتمكن من التسلل إليها وسرقة 36 ألف جنيه من خزينتها تم ضبطه وبحوزته الأموال، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بعرضه والمضبوطات علي النيابة للتحقيق.





تبلغ للمقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة من رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة قرر باكتشافه سرقة مبلغ مالى 36 ألف جنيه من داخل الخزينة بالشركة عمله ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد .





وفور اخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وجه بسرعه انتقال رجال المباحث وكشفت المعاينة سلامة جميع منافذ الشركة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة وفحص العاملين السابقين والحاليين بالشركة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بالشركة محل البلاغ تم ضبطه .





واعترف بارتكاب الواقعة حيث أقر بأنه نظرا ًلسابقة عمله بالشركة محل البلاغ وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية داخل خزينة مكتبه تمكن من اصطناع نسخه من مفاتيح الشركة والخزينه ابان عمله بها فخطط لسرقتها .



