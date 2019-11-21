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حوادث

رشوا شطة في عينه.. أمن الجيزة يكشف لغز سرقة مدير خزينة فندق شهير بالدقي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:00 م
صدى البلد
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ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، في كشف لغز سرقة مدير خزينة وسائق تابعين لفندق شهير بالدقى.

تلقى قسم الدقى بلاغا من مدير خزينة بالفندق وسائق، افادا أنهما حال نقلهما مبالغ مالية من الفندق إلى أحد البنوك، وحال تواجدهما بتقاطع شارع وزارة الزراعة مع شارع نوال فوجئا بشخصين قاموا برش بودرة شطة في وجههم وخطفوا حقيبة بها 230 الف جنية و10 آلاف دولار.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية لسرعة ضبط الجناه.

وتبين من التحريات التى أجريت بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة، ان وراء ارتكاب الواقعة المبلغ الثاني "السائق" وسايس يعمل امام الفندق وسائق سيارة وعاطلين.

وعقب تقنين الاجراءات تمكنت فرق البحث بقيادة العقيد عمرو البرعي مفتش المباحث في ضبطهم بالمسروقات عدا الخامس.

واعترف الأول "سائق الفندق" امام فرق المباحث برئاسة المقدم هانى الحسيني رئيس مباحث الدقي أنه استغل علمه بموعد نقل الأموال واتفق مع الثاني على سرقتها الذي خطط لارتكاب الواقعة واستعان بباقي المتهمين.

واستكمل المتهم انه يوم الواقعة الاول أخبر الثاني أنه سيتم نقل الاموال وبدوره قام بالاتصال بباقي المتهمين واعدوا الكمين المنشود وعقب خروج السيارة اتصل بهم واطلعهم بتحرك السيارة وحينما وصل الاول هدأ سرعة السيارة، وقام الرابع والخامس بإلقاء شطة في وجههم وخطفوا الحقيبة وفروا هاربين بسيارة المتهم الثالث التاكسي الأجرة.
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