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تعليم

‏رئيس جامعة المنصورة يفتتح تطوير قاعة مؤتمرات الدكتور المهدي الباسوسي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:51 م
رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة
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همت الحسينى
قام الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة يرافقه الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة ‏لشؤون التعليم و الطلاب والدكتور مجدي أبو الخير رئيس قسم طب الاطفال و الدكتور أحمد الرفاعي مدير عام مستشفى الاطفال الجامعي بالمنصورة بافتتاح قاعة مؤتمرات الدكتور المهدي الباسوسي بعد عملية إحلال وتجديد وصيانة القاعة بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس في قسم طب الاطفال.

وجه رئيس الجامعة ومدير المستشفى كلمة شكر للعاملين بالمستشفى على مجهودهم المبذول في إخراج القاعة بهذا الشكل المميز.

كرم‏ الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة كلا من￼￼￼￼￼￼ : الدكتورة شادية السلاب و الدكتور عمرو سرحان والدكتور مجدي أبو الخير￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼ واسرة  الراحل الدكتور يوسف الطنبارى باعتبارهم الفريق الذي اشرف على وضع حجر الأساس لإنشاء هذه القاعة.
‏رئيس جامعة المنصورة يفتتح تطوير قاعة مؤتمرات الدكتور المهدي الباسوسي
‏رئيس جامعة المنصورة يفتتح تطوير قاعة مؤتمرات الدكتور المهدي الباسوسي
‏رئيس جامعة المنصورة يفتتح تطوير قاعة مؤتمرات الدكتور المهدي الباسوسي
‏رئيس جامعة المنصورة يفتتح تطوير قاعة مؤتمرات الدكتور المهدي الباسوسي
‏رئيس جامعة المنصورة يفتتح تطوير قاعة مؤتمرات الدكتور المهدي الباسوسي
‏رئيس جامعة المنصورة يفتتح تطوير قاعة مؤتمرات الدكتور المهدي الباسوسي
‏رئيس جامعة المنصورة يفتتح تطوير قاعة مؤتمرات الدكتور المهدي الباسوسي
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