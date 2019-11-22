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تكنولوجيا

سامسونج تطرح هذا التحديث على Galaxy S10

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
صدى البلد
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كريم جمال
قررت شركة سامسونج الكورية الجنوبية طرح التحديث الجديد لمستخدمى Galaxy S10 رسميًا، وهو تحديث Android 10، مع واجهة تشغيل سامسونج الجديدة One UI 2.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، كانت قد طرحت سامسونج التحديث عشوائيًا لبعض المستخدمين حول العالم إلا أنها قررت الكشف عن ميعاد طرحه رسميًا، على أنها ستطلق أيضًا نفس التحديث لأصحاب هواتف Galaxy S9 و S9+ الأسبوع المقبل.

يذكر أن Galaxy S10 يأتى بتصميم معدني بالكامل مع واجهتين من الزجاج، وشاشة كبيرة كاملة قياس 6.1 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، مع طبقة حماية للشاشة ضد الخدوش و الصدمات Corning Gorilla Glass 5، بالإضافة لمقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.

ويحتوى على قارئ بصمة الإصبع، الذي يتواجد في جانب الهاتف مكان زر التشغيل، وميزة قارئ قزحية العين، كما يحتوي على دعم LTE من نوع 1 جيجابت، ويعمل بأحدث نظام تشغيل أندرويد "Android 9 Pie".

وزودت سامسونج Galaxy S10 الهاتف بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 855 من كوالكوم، وExynos 9820 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية 128 و 512 جيجابايت، ويمكن إضافة ذاكرة خارجية حتى 512 جيجابايت.

ويحتوي Galaxy S10 على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 و16 ميجابيكسل Dual Pixel مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل متواجدة أسفل الشاشة لتوفير أقصى استفادة ممكنة من الرؤية، بالإضافة لميزة تصوير الفيديو بدقة 4k لأول مرة فى كاميرا أمامية.

ويأتي الهاتف مع بطارية بسعة 3400 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Fast battery charging مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستريو، ومساعد سامسونج الشهير Bixby 2.0، بالإضافة لميزة ثنائي الشريحة.
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