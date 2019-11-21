عزل وحبس بأمر أردوغان.. تركيا تكشف أرقاما صادمة عن أعداد المعتقلين من رؤساء البلديات

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صوليو، أرقاما صادمة، عن أعداد المعتقلين في أنقرة، من الذين وصلوا إلى تولى منصب رئيس بلدية.



ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، قال "صوليو"، إن 42 رئيس بلدية حكم عليهم بالسجن، فيما اعتقل 19 منهم، وصدر بحق 8 آخرين قرارات اعتقال، وذلك بمزاعم مشاركتهم في الانقلاب الفاشل.



تأتي عمليات الإقالة والاعتقال تنفيذا لما سبق وهدد به الرئيس رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات المحلية، حيث أعلن أنه سيقيل من يفوز من مرشحي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ويعين وصاة في مواقعهم.



يذكر أن خديجة شفيق رئيس بلدية سورتوش بمدينة شانلي أورفا والمنتمية لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، تعد آخر من تم حبسهم من رؤساء البلديات، بعد توجيه اتهام بالانتماء لتنظيم إرهابي، وانتقادات للسياسات التركية، حسبما ذكرت صحيفة "زمان".



وكان المعهد الدولي للصحافة، أعلن أن عددًا قياسيًا عالميًا من الصحافيين، تجاوز 120 صحافيًا، ما زالوا مسجونين في تركيا، كما أنَّ وضع الإعلام فيها لم يتحسن منذ إنهاء حالة الطوارئ العام الماضي بعد عامين من فرضها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.