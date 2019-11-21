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توك شو

عبد الرحمن أبو زهرة يحرج مذيعة MBC مصر على الهواء.. فيديو

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:15 م
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
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هاني حسين
أحرج الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر".

وقالت الإعلامية ياسمين عز،:" ورجعنا نتكلم مع الفنان العظيم الغالي"، وقاطعها عبد الرحمن أبو زهرة، قائلا:" العظمة لله وحده قولي الفنان القدير"، وتابعت الإعلامية:" انا بتعلم منك حتى الآن".

وأضاف أبو زهرة :" أستاذي الفنان حسن يوسف هو السبب وراء ممارسة اليوجا حتى الآن وقال لي لازم تمارس اليوجا ".

وتابع :" أمتلك مكتبة بها 2000 كتاب وأنا أحب القراءة منذ صغري، وأخي قال لي أهم شيء هو الثقافة".
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