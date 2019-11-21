عبد الرحمن أبو زهرة يحرج مذيعة MBC مصر على الهواء.. فيديو

أحرج الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر".



وقالت الإعلامية ياسمين عز،:" ورجعنا نتكلم مع الفنان العظيم الغالي"، وقاطعها عبد الرحمن أبو زهرة، قائلا:" العظمة لله وحده قولي الفنان القدير"، وتابعت الإعلامية:" انا بتعلم منك حتى الآن".



وأضاف أبو زهرة :" أستاذي الفنان حسن يوسف هو السبب وراء ممارسة اليوجا حتى الآن وقال لي لازم تمارس اليوجا ".



وتابع :" أمتلك مكتبة بها 2000 كتاب وأنا أحب القراءة منذ صغري، وأخي قال لي أهم شيء هو الثقافة".

