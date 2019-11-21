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أسود قصير.. فستان جديد لـ رانيا يوسف بمهرجان القاهرة السينمائي | صور

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:50 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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رشا عوني
نشرت النجمة رانيا يوسف صورا جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، لتشارك جمهورها أحدث إطلالاتها.

ظهرت رانيا يوسف اليوم في أول فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41 ، بفستان جديد خطفت به الانظار على السجادة الحمراء، حيث تألقت بفستان أسود قصير مفتوح على الصدر، وهو من ماركة balmain.

وجاء الفستان كاختيار جريء لرانيا يوسف للمرة الرابعة، حيث اعتمد على قصة الصدر المكشوف، وارتدت حذاء أسود بكعب عال، وحقيبة سواريه سوداء.

واختارت رانيا يوسف تسريحة شعر بسيطة مع ماكياج صاخب يعتمد على ظل العيون السموكي.

وكانت رانيا يوسف قد أثارت الجدل ليلة أمس في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بفستانها الأسود مكشوف الظهر.

 
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