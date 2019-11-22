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ثقافة

أبطال المكفوفين من 11 دولة يزورون متحف جاير أندرسون.. صور

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 01:02 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
استضاف القسم التعليمي لذوي الإحتياجات الخاصة بمتحف جاير أندرسون عددا من وفود الدول المشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين"14"وبطولة الأمم الإفريقية الأولى لرفع الأثقال.

الوفود كانوا من مصر وليبيا ونيجيريا وزيمبابوي والهند واليابان وتركيا وروسيا وأوكرانيا وجمهورية التشيك وفنزويلا،وجاءت الزيارة تحت رعاية ميرفت عزت مدير عام المتحف والدكتور أحمد عوين رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين.

وقام أعضاء الوفود بجولة في قاعات المتحف المختلفة وتعرفوا فيها على كنوزه، كما تم استخدام لوحات برايل الشارحة للوفود المتحدثة بالعربية،وتم استخدام النماذج المقلدة للقطع الاثرية اثناء الزيارة للشرح عليها.

وعبر الحاضرون عن سعادتهم بهدية تلقوها من مدير عام المتحف،وهي نسخة من كتالوج المتحف المطبوع بطريقة برايل وقدمته ميرفت عزت مدير عام المتحف الي الاتحاد المصري للمكفوفين.
أبطال المكفوفين من 11 دولة يزورون متحف جاير أندرسون.. صور
أبطال المكفوفين من 11 دولة يزورون متحف جاير أندرسون.. صور
أبطال المكفوفين من 11 دولة يزورون متحف جاير أندرسون.. صور
أبطال المكفوفين من 11 دولة يزورون متحف جاير أندرسون.. صور
أبطال المكفوفين من 11 دولة يزورون متحف جاير أندرسون.. صور
أبطال المكفوفين من 11 دولة يزورون متحف جاير أندرسون.. صور
أبطال المكفوفين من 11 دولة يزورون متحف جاير أندرسون.. صور
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