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أخبار العالم

أمريكا تتوعد إيران بعد المظاهرات.. سنفرض عقوبات على مرتكبي الانتهاكات

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:26 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
توعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، النظام الإيراني بفرض عقوبات صارمة على المسئولين الإيرانيين المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد.

وقال بومبيو في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية: "سنحاسب ونفرض عقوبات على المسؤولين الايرانيين المتهمين بارتكاب انتهاكات ".

من جانبها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتيجاس، اليوم الجمعة، إن النظام الإيراني قام باعتقال آلاف المتظاهرين، مشيرةً إلى أن واشنطن اطلعت على تقارير تفيد بمقتل أكثر من 100 متظاهر.

وأضافت أورتيجاس في بيان نشرته الوزارة: "على الرغم من قطع النظام الإيراني للإنترنت إلا أن الإيرانيين نجحوا في إيصال أدلة مصورة على وحشية النظام للعالم".

وتابعت: "الولايات المتحدة تراقب المظاهرات في إيران عن قرب وتدعم الإيرانيين الذين يخاطرون بحيواتهم".

كانت مدن إيرانية شهدت احتجاجات واعتقلت السلطات عدد من الطلاب خلال الاحتجاجات.

وقال الحرس الثوري إن السلطات الأمنية ألقت القبض على من سماهم "قادة التحركات التخريبية ومثيري الشغب" في 4 محافظات كانوا على صلة بجهات استخبارية أجنبية.
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