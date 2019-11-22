رد مؤثر من مصطفى شوبير على استبعاد لاعبين من المنتخب الأوليمبي لضم نجوم الفراعنة

كشف مصطفي شوبير حارس مرمى الأهلي الناشئ والمنتخب الأوليمبي عن رأيه وموقفه من ضم 3 لاعبين من المنتخب الأول خلال مباريات أولمبياد طوكيو 2020.



وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة " تايم سبورت " أن المنتخب الأوليمبي يمتلك لاعبين على مستوى فني وأخلاقي عال مشددا أنه فور استبعاده كان قراره هو مساندة المنتخب خلال بطولة أمم أفريقيا .



وأضاف أن جميع لاعبي المنتخب لديهم نفس الشعور لذلك ففي حال استبعاد أي لاعب من أجل ضم لاعبين من المنتخب الأول فلن يحزن أي لاعب بالعكس سيكون هدفه هو دعم الفريق فقط.



حسم منتخب مصر الأولمبي البطاقة الثانية للقارة الأفريقية في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو بعد التأهل لنهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما، عقب الفوز على نظيره الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مصر في الوقت الحالي.



وأصبح المنتخب المصري ثاني منتخب إفريقي يتأهل لطوكيو 2020 بعد منتخب كوت ديفوار الذي فاز في وقت سابق على غانا بركلات الجزاء بعد التعادل 2-2.