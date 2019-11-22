مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ فستان رانيا يوسف بمهرجان القاهرة السينمائى

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور لها خلال مشاركتها فى اليوم الثانى من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ41.





أطلت رانيا يوسف فى اليوم الثانى من المهرجان بإطلالة جريئة من اختيار الإستايلست Yasmin Din، حيث ارتدت فستان قصير أعلى الركبة وذا أكمام طويلة.





حمل فستان رانيا يوسف فى اليوم الثانى من مهرجان القاهرة توقيع دار الأزياء العالمية BALMAIN، فيما بلغ سعر فستان رانيا يوسف 1319 دولار أمريكى، وأكملت إطلالتها بحذاء أنيق باللون الاسود ذا كعب عالى.



