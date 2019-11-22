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علاج النقرس الحاد .. تحذير| مضاعفات خطيرة يسببها المرض

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:25 ص
علاج النقرس الحاد
علاج النقرس الحاد
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أمينة الدسوقى
علاج النقرس الحاد، يحتوي على هدفين رئيسيين، تخفيف الألم والالتهابات الناجمة عن نوبات النقرس الحادة والإدارة الطويلة الأجل التي تركز على خفض مستويات بوليات المصل، لتقليل خطر التعرض لهجمات في المستقبل.. نرصد خلال السطور التالية علاج النقرس الحاد.

علاج النقرس الحاد

1- تجنب الأطعمة الغنية بالكحول وذلك لخفض مستويات حمض اليوريك والتي قد تؤدي إلى حدوث نوبات حادة.

2- خفض الوزن وخاصة أن السمنة وزيادة توزيع الدهون يعد من عوامل الخطر لمرض النقرس.

3-تناول غذاء صحي متوازن من البروتينات قليلة الدسم والتى تساعد في الحفاظ على وزن صحي مفيد للوقاية من نوبات النقرس.

4- يُنصح بالعلاج الدوائي كعلاج من الدرجة الأولى مع الجليد الموضعي المساعد من أجل تخفيف آلام النقرس الحاد.

5- تناول الأدوية المضادة للالتهابات تحت رعاية الطبيب المختص.

علاج النقرس الحاد بالأعشاب الطبيعية

1- القهوة وخاصة أنها تعمل على خفض مستويات حمض اليوريك.

2- تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين س حيث يعمل على تخفيف آلام النقرس الحاد.

3- تناول الفواكه والبرتقال.

4- الكرز يساهم فى جعل مستويات حمض اليوريك قليلة.

أسباب النقرس الحاد

1- فرط حمض يوريك الدم، حيث يصل بوليز الصوديوم إلى درجة التشبع عند تركيز حمض اليوريك حوالي 0.42 مللي مول / لتر، لذلك فإن تركيزات أعلى تمثل فرط حمض يوريك الدم وبالتالى زيادة معدلات الإصابة وانتشار النقرس.

2- الاستجابة الالتهابية، يحدث تكوين بلورات اليورات فقط في حوالي 20 ٪ من الأشخاص الذين لديهم تركيزات حمض اليوريك أعلى من مستوى التشبع، ومع ذلك يزداد الاحتمال مع زيادة التركيز.

3- تناول بعض الأدوية المدرة للبول لارتفاع ضغط الدم وتورم الساق أو الازمة القلبية.

4- تناول أجزاء كبيرة من بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات مثل اللحوم الحمراء.

مضاعفات خطير لـ النقرس الحاد

1- مرض الكلى المزمن شائع في النقرس، حيث أن 20 ٪ من المرضى الذين يعانون من النقرس لديهم معدل الترشيح الكبيبي (eGFR) من <30 مل / دقيقة. 2 وبالتالي ، فإن CKD هو اعتبار مهم عند تحديد أفضل علاج لمرض النقرس الحاد.

2- ارتفاع ضغط الدم هو واحد من الأمراض المصاحبة الأكثر شيوعا بين مرضى النقرس.

3- مرض السكري يجب تجنب الجلوكوكورتيكويد لأنها تزيد من مقاومة الأنسولين وتحفز إفراز الجلوكوز من الكبد.، الأمر الذى يخلق تقلبات كبيرة وخطيرة في بعض الأحيان في تركيزات الجلوكوز. بالإضافة إلى ذلك ، قد تزيد الجلوكوكورتيكويدات من الدهون الثلاثية في الدم ومستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة.

مصدر المعلومات مواقع mayoclinic و arthritis وnps.
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