زنا ونصب وهارب من 160 حكما..3 ضبطيات فى شبرا الخيمة وكفر شكر وقها

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطل هارب من 160 حكما قضائيا فى قضايا جنائية مختلفة، أحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.





تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، بتمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط " مقبول م م " 46 عاطل ومقيم عزبة القطاوى – بهتيم – دائرة القسم.





وبالكشف على المتهم تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى ( 160 ) حكم ( 105 حبس – 55 غرامة ) آخرهم القضية تبديد ـ حصر رقم 7607 لسنة 2019م ، بالحبس شهر.





كما تمكن ضباط مباحث مركز كفر شكر من ضبط منى ص ع " 33 سنة ربة منزل ومقيمه كفر منصور - دائرة المركز – زنا وتحرر عن ضبطها المحضر رقم 49 أحوال المركز.



