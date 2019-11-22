أول تعليق من يورجن كلوب على تولي مورينيو تدريب توتنهام

علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على تولي البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب فريق توتنهام الإنجليزي خلفا لـ ماورسيو بوكيتينو.



وكان نادي توتنهام قد أعلن أول أمس، الأربعاء، عن تعيين مورينيو مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو والذي تمت إقالته الثلاثاء الماضي.



وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي:" مرحبا بعودتك جوزيه، من الجيد عودته للدوري الإنجليزي مرة آخرى، يمكنك أن ترى مدى حماسه عندما كان بعيدا عن التدريب طوال قرابة العام".



وأضاف كلوب:" الأمور تتغير سريعا في كرة القدم، قبل 5 أشهر كان بوكيتينو مدربا للفريق بدوري الأبطال، والآن هو بدون عمل، لقد قام بعمل رائع في توتنهام.



يذكر أن المباراة الأولى لتوتنهام تحت قيادة مورينيو، أمام وست هام يونايتد، ستكون، غدا السبت، في تمام الثانية مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".