ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من يورجن كلوب على تولي مورينيو تدريب توتنهام

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:02 م
يورجن كلوب ومورينيو
يورجن كلوب ومورينيو
Advertisements
محمد السعيد
علق يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على تولي البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب فريق توتنهام الإنجليزي خلفا لـ ماورسيو بوكيتينو.

وكان نادي توتنهام قد أعلن أول أمس، الأربعاء، عن تعيين مورينيو مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو والذي تمت إقالته الثلاثاء الماضي.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي:" مرحبا بعودتك جوزيه، من الجيد عودته للدوري الإنجليزي مرة آخرى، يمكنك أن ترى مدى حماسه عندما كان بعيدا عن التدريب طوال قرابة العام".

وأضاف كلوب:" الأمور تتغير سريعا في كرة القدم، قبل 5 أشهر كان بوكيتينو مدربا للفريق بدوري الأبطال، والآن هو بدون عمل، لقد قام بعمل رائع في توتنهام.

يذكر أن المباراة الأولى لتوتنهام تحت قيادة مورينيو، أمام وست هام يونايتد، ستكون، غدا السبت، في تمام الثانية مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مورينيو يفضل خلافة بوكيتينيو على تدريب ريال مدريد

رسميا.. مورينيو مدربا لـ توتنهام

أول تعليق من مورينيو بعد تعيينه مدربا لـ توتنهام

بعد إقالته.. ماذا قدم بوتشيتينو مع توتنهام؟

أول ظهور لـ مورينيو بقميص توتنهام.. صور

مورينيو يحصل على ثانى أعلى راتب في الدورى الإنجليزى

ترشيحاتنا

أكل دماغ ضحية.. السفاح حنبعل أقدم سجين في بريطانيا قضى 42 عامًا في الحبس الانفرادي

شاهد.. لحظة انهيار فيفي عبده في جنازة شقيقتها

أغرب فتوى .. متزوجة رجلين عرفيا وتسأل عن حكم تقاضي معاش الوالد

سيبوني في حالي بقى.. ريهام سعيد تنهار من البكاء .. فيديو

تخلص من آلام العظام فورا ..تناول كوب من هذا الخليط يوميا

بـ البحر الأحمر.. الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس أقدم ديرين فى العالم

AdvertisementS

5 نجوم يغيبون عن منتخب مصر الأولمبى فى لقاء كوت ديفوار.. تعرف عليهم

أمام ريال مدريد أو ليفربول ..عماد متعب يعلن موعد مباراة اعتزاله والملعب

رد مؤثر من مصطفى شوبير على استبعاد لاعبين من المنتخب الأوليمبي لضم نجوم الفراعنة

لماذا يخشى ليفربول مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو؟

موعد مباراة المنتخب الأوليمبي أمام كوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة..شوبير يكشف إمكانية رحيل الخطيب عن الأهلي..رجاء خاص من لاعبي المنتخب لـ شوقي غريب.. تصريحات صادمة لـ عماد متعب

كلوب يكشف موقف محمد صلاح من مباراة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

أول تعليق من يورجن كلوب على تولي مورينيو تدريب توتنهام

نهائي أمم أفريقيا بين منتخب مصر الأوليمبي وكوت ديفوار .. الموعد والقنوات الناقلة

طفرة ثقافية وفنية في النادي الأهلي

قبل النهائي.. سام مرسي يوجه رسالة للاعبي المنتخب الأولمبي

الخطيب يعود إلى القاهرة لحضور الجمعية العمومية لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تخلصها من الوزن الزائد.. 15 صورة تبرز رشاقة أيتن عامر فى عيد ميلادها

تيسلا تطلق cybertruck أول سيارة كهربائية خارقة .. تعرف على السعر والمواصفات

تنورة قصيرة وجاكيت لامع.. هنا الزاهد بإطلالة لافتة فى حفل عمرو دياب