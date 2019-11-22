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رياضة

براعم الزمالك يتألقون في الجولة الأولى لدوري الجيزة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:14 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
حققت فرق البراعم لكرة القدم القدم بالنادي مواليد ٢٠٠٨، ٢٠٠٩، ٢٠١٠، اليوم الجمعة، الفوز في المباريات التى لعبتها في الجولة الأولى، ضمن منافسات دوري براعم الجيزة.

فاز فريق ٢٠٠٨ بقيادة المدير الفني عمرو ايدر على فريق الدقي برباعية نظيفة.

وسحق فريق ٢٠٠٩ بقيادة المدير الفني احمد كمال على نظيره صول بعشرة أهداف مقابل لا شيء.

بينما فاز فريق ٢٠١٠ بقيادة المدير الفني حسام فتحي على فريق الشرقية للدخان بسبعة أهداف مقابل لا شيء.

وحرص على خليل رئيس مدرسة الكرة على متابعة المباريات والوقوف على المستوى الفني للاعبين.
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