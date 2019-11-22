طريقة عمل كفتة بالباذنجان للشيف توتا مراد

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة و طبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل كفتة بالباذنجان.



مقادير طريقة عمل كفتة بالباذنجان:



نصف كيلو لحمة مفرومة

باذنجان مقلي

تفل بصل

رغيف فينو

ملح

فلفل

ملعقة صغيرة بهارات لحمة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ثوم بودره

كزبرة خضراء مفرومة



ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل كفتة بالباذنجان خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..

