صوم يوم السبت منفردا والحكم إذا وافق المولد أو عرفات

صوم يوم السبت .. تكلم الفقهاء في حكم صوم يوم السبت منفردا وقد اتفقوا على كراهة صومه منفردًا بخصوصه لحديث الترمذي لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه.
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سبب كراهة صوم يوم السبت
ووجه الكراهة كما بين الفقهاء أنه يوم تعظمه اليهود ففي إفراده بالصوم أو تخصيصه بالصوم تشبه بهم، لكن الفقهاء استثنوا فقالوا إلا أن يوافق صومه بخصوصه يومًا اعتاد صومه كيوم عرفة أو عاشوراء هذا ما ذكره ابن قدامة في المغني والبهوتي في كشف القناع وغيرهما.
حكم صوم يوم السبت منفردا.. صيام يوم السبت منفردا ليس حراما ولكنه مكروه إذا كان بغير سبب، هناك حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض العلماء حكموا عليه بالاضطراب والبعض صححه وهو (لا تصوموا يوم السبت إلا ما افترض عليكم) هذا الحديث احتج به بعض العلماء أو من ذكر كراهة صوم يوم السبت منفردًا، وعليه فالإنسان لو صام يوم السبت منفردًا فإنه يجوز ولو أراد ان يخرج من الخلاف فصام يومًا قبله أو يومًا بعده فيكون أفضل.
وصيام الفريضة لا يقال فيه يسبقه يوم وبعده يوم، فله أحكام مختلفة، لأنه أيام مقضية من رمضان تقضى في أي يوم سبت أو أحد أو جمعة وجائز لا شيء فيه.
صوم يوم السبت عرفة
يجوز إفراد صوم يوم السبت إذا كان هناك سبب؛ كأن وافق عادةً له؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء وغير ذلك من صوم النافلة، فوافق السبت، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان، ولا مانع شرعًا من إفراد يوم السبت بالصوم فيه إذا وافق يوم عرفة.
صيام يوم السبت إذا وافق المولد
يجوز صيامُ يومِ السَّبتِ وَحْدَه لسَبَبٍ كيوم عرفة أو غيره مثلا كالمولد النبوي، أو إذا وافَقَ عادَةً للصَّائِمِ، ويجوزُ صَومُه مقرونًا بغيره، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعة.
صوم يوم السبت في شوال
في حال تصادف يوم عاشوراء - اليوم العاشر من محرم- يوم جمعة أو سبت، فيجوز للمُسلم أن يصومه منفردًا دون صيام يوم قبله أو بعده.
وفي حال تزامن يوم عاشوراء مع يوم جمعة أو سبت، فيجوز إفراده بصيام في هذه الحالة فقط، حيث يُصام لكونه عاشوراء أو عرفات، وليس لكونه جمعة، وهناك بعض الأحاديث نهت عن إفراد يوم الجمعة بصيام، وذلك لكونه جمعة.
اقرأ أيضا : حالة واحدة تسمح لك بصوم السبت منفردا.. تعرف عليها
سبب كراهة صوم يوم السبت
ووجه الكراهة كما بين الفقهاء أنه يوم تعظمه اليهود ففي إفراده بالصوم أو تخصيصه بالصوم تشبه بهم، لكن الفقهاء استثنوا فقالوا إلا أن يوافق صومه بخصوصه يومًا اعتاد صومه كيوم عرفة أو عاشوراء هذا ما ذكره ابن قدامة في المغني والبهوتي في كشف القناع وغيرهما.
حكم صوم يوم السبت منفردا.. صيام يوم السبت منفردا ليس حراما ولكنه مكروه إذا كان بغير سبب، هناك حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض العلماء حكموا عليه بالاضطراب والبعض صححه وهو (لا تصوموا يوم السبت إلا ما افترض عليكم) هذا الحديث احتج به بعض العلماء أو من ذكر كراهة صوم يوم السبت منفردًا، وعليه فالإنسان لو صام يوم السبت منفردًا فإنه يجوز ولو أراد ان يخرج من الخلاف فصام يومًا قبله أو يومًا بعده فيكون أفضل.
وصيام الفريضة لا يقال فيه يسبقه يوم وبعده يوم، فله أحكام مختلفة، لأنه أيام مقضية من رمضان تقضى في أي يوم سبت أو أحد أو جمعة وجائز لا شيء فيه.
صوم يوم السبت عرفة
يجوز إفراد صوم يوم السبت إذا كان هناك سبب؛ كأن وافق عادةً له؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء وغير ذلك من صوم النافلة، فوافق السبت، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان، ولا مانع شرعًا من إفراد يوم السبت بالصوم فيه إذا وافق يوم عرفة.
صيام يوم السبت إذا وافق المولد
يجوز صيامُ يومِ السَّبتِ وَحْدَه لسَبَبٍ كيوم عرفة أو غيره مثلا كالمولد النبوي، أو إذا وافَقَ عادَةً للصَّائِمِ، ويجوزُ صَومُه مقرونًا بغيره، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعة.
صوم يوم السبت في شوال
في حال تصادف يوم عاشوراء - اليوم العاشر من محرم- يوم جمعة أو سبت، فيجوز للمُسلم أن يصومه منفردًا دون صيام يوم قبله أو بعده.
وفي حال تزامن يوم عاشوراء مع يوم جمعة أو سبت، فيجوز إفراده بصيام في هذه الحالة فقط، حيث يُصام لكونه عاشوراء أو عرفات، وليس لكونه جمعة، وهناك بعض الأحاديث نهت عن إفراد يوم الجمعة بصيام، وذلك لكونه جمعة.