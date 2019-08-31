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ديني

حالة واحدة تسمح لك بصوم السبت منفردا.. تعرف عليها

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:14 م
الصيام
الصيام
القسم الديني
نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه يجوز إفراد صوم يوم السبت إذا كان هناك سبب، كأن وافق عادةً له، كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا.

وتابعت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز إفراد صوم يوم السبت إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، وغير ذلك من صوم النافلة، فوافق السبت، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.

ومن جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صيام يوم السبت منفردا ليس حراما ولكنه مكروه إذا كان بغير سبب.

وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال: "ما حكم الصيام يوم السبت منفردًا؟" ، أن هناك حديثا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم"، وتبين أن بعض العلماء حكموا على هذا الحديث بالاضطراب.

وأردف أمين الفتوى، أن الانسان لو أراد أن يخرج من الخلاف فيصوم يومًا قبله أو يومًا بعده فيكون أفضل.


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