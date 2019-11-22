لجنة انتخابات الحركة الوطنية تستعرض قواعد بيانات الدوائر

عقدت لجنة الانتخابات بحزب الحركة الوطنية المصرية ثاني اجتماع لها برئاسة النائب محمد بدراوي رئيس اللجنة ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب واستعرض الاجتماع إجراءات استكمال الجانب التنظيمي والانتهاء من تشكيل اللجان الفرعية بالمحافظات علي ان يصدر بشأن تشكيلها قرار من رئيس لجنة الانتخابات المركزية علي ان تبدا بعد ذلك في تلقي طلبات الراغبين في الترشح ومناقشة الاسماء المعروضة في ضوء عدد من معايير الاختيار والتي تم وضعها مسبقًا .



كما استعرضت اللجنه عددا من الاسماء المقترحة للترشح من الكوادر التنظيمية داخل الحزب او من خارجه وكذلك بعض القيادات النسائية والشبابية التي يمكن الدفع لها للترشح سواء علي الفردي او القوائم كما تم استعراض قواعد البيانات في عدد من الدوائر الانتخابية بعدد من المحافظات في ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية السابقة التي اجريت في 2015 وقواعد البيانات في المحافظات لمطابقتها بالنظام الانتخابي القائم حاليًا .



وناقشت لجنة انتخابات الحركة الوطنية المصرية ايضًا تصور لقانون المحليات المنتظر صدوره من قبل مجلس النواب وتم استعراض رؤية الحزب في القانون والتصور الذي يمكن طرحه تحت القبة البرلمانية اثناء مناقشة مجلس النواب للقانون وذلك من خلال الكتلة البرلمانية للحزب .



وقررت اللجنة في ختام اجتماعها ان تكون فى حالة انعقاد دائم ومستمر يوم الخميس من كل أسبوع للانتهاء من تقدىم افضل المرشحين وأقواهم بما يكمل الصورة المثلى للحزب فى كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة