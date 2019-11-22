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أخبار العالم

موسم الدرعية.. مكاسب السعودية: 50 مليون مشاهد وزيادة إشغالات الفنادق 54%

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:53 م
موسم الدرعية
موسم الدرعية
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على صالح
انطلق موسم الدرعية اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من مليون زائر خلال الموسم الذي سيختتم في 21 ديسمبر المقبل

ويشهد موسم الدرعية الذي يستمر شهرًا العديد من المهرجانات الرياضية والثقافية والطعامية فضلًا عن الترفيه.

وتجذب المشاركة في موسم الدرعية العديد من المشاهير العالميين في مختلف الفعاليات الرياضية والترفيهية في موسم الدرية انتباه العالم إلى المملكة كوجهة من جميع أنحاء العالم

ويمكن موسم الدرعية الشركات السعودية من نقل الخبرات الدولية إلى المملكة، ما يسهم في تحقيق أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن يجذب هذا الموسم عشرات الآلاف من السياح الأجانب

موسم الدرعية، الذي يقام في المنطقة التاريخية مع تراث غني، هو النقطة التي قام فيها الملك عبد العزيز، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة، بتوحيد جزء كبير من شبه الجزيرة العربية.

ويعد سباق الفورمولا إي، الذي بدأ اليوم الجمعة بحضور ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في حلبة الدرعية التاريخية، أول حدث رياضي في هذا الموسم.

ويمثل الجولة الافتتاحية من بطولة ABB FIA Formula E ، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات في إطار فعاليات موسم الدرعية.

وفي المناسبة، أعرب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة (GSA)، عن ثقته في أن سباق Formula E سيكون ممتازًا، قائلا «لقد نجحنا في العام الماضي في تأكيد العالم بأسره من قدراتنا الرائدة في استضافة الأحداث الرياضية الدولية.

وفي 7 ديسمبر المقبل، سيشعر زوار الدرعية بالسعادة لمشاهدة أكبر نوبة في الملاكمة على الكوكب بين الملاكمين البريطانيين أنتوني جوشوا وأندي رويز جونيور من المكسيك ، إلى جانب مباريات أخرى من 12 إلى 14 ديسمبر.

كما ان كأس الدرعية للتنس، والذي سيحضره ثمانية لاعبين دوليين من الدرجة العالية ، بالإضافة إلى حضور العديد من المتسابقين الدوليين البارزين في مهرجان الدرعية للفروسية سيعقد في الفترة ما بين 12-14 ديسمبر 19-21.

ومن المتوقع أن يحضر المهرجان عشرات الآلاف من السياح الأجانب، وارتفعت حجوزات الفنادق بحوالي 54 بالمائة.

وتشير الأرقام الإحصائية في المملكة إلى أنه سيكون هناك أكثر من 50 مليون مشاهد للمهرجان بالإضافة إلى نخبة من الفنانين الدوليين في المهرجان.

وهناك أكثر من 150 شركة محلية تعمل في المهرجان تقوم بنقل الخبرات الدولية وتوفير العديد من فرص العمل للشباب والشابات، بالإضافة إلى ما يقرب من 1000 متطوع.

ويتضمن المهرجان مرافق وقوف السيارات لـ 10 آلاف سيارة، وسيتمكن حاملو التذاكر العامة من إيقاف سياراتهم في مواقف السيارات بجامعة الملك سعود واستخدام الحافلات للانتقال إلى موقع موسم الدرعية بسهولة، مع السماح لحاملي أعلى فئات التذاكر بنقل سياراتهم إلى الموقع.

ويقام المهرجان على مساحة 130 ألف متر مربع وسعة تصل إلى 30،000 زائر يوميًا.

وتعد واحة الدرعية Driyah Oasis المذهلة مركزًا ترفيهيًا وفنًا عملاقًا يوفر المتعة لجميع أفراد العائلة.
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