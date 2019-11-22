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رياضة

فايلر: البطولة الأفريقية حق مشروع لجماهير الأهلي.. وأثق في جميع اللاعبين..صور

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:20 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشف رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن أسباب تألق بعض اللاعبين منذ توليه قيادة الجهاز الفني للفريق مؤكدا أنه يسعى لتطوير أداء اللاعبين بشكل فردي بما ينعكس على ارتفاع مستوى الأداء الجماعي للفريق .

وقال فايلر في تصريحات صحفية: «جزء من مهام عملي هو تطوير أداء جميع اللاعبين لينعكس ذلك بشكل إيجابي على الفريق، خاصة أنني لا أستطيع التأثير على نتيجة المباراة في الملعب لكن أستطيع التأثير على مستوى لاعبي فريقي داخل المستطيل الأخضر، لبذل أقصى جهد وتحقيق الفوز وأنا حضرت لتدريب الأهلي من أجل ذلك الهدف وهو العمل على تطوير المستوى بشكل دائم لتحقيق أفضل النتائج».

وأعرب المدير الفني للأهلي عن حزنه، لغياب أكثر من لاعب؛ بسبب الإصابة، مؤكدا أنه يثق في كل اللاعبين، خاصة أن هناك لاعبين آخرين قادرون على تعويض المصابين والظهور بمستوى جيد وهذه فرصتهم لإثبات أنفسهم وإظهار إمكانياتهم الفنية وتعويض غياب زملائهم المصابين.

وحول المواجهة المهمة المقبلة للأهلي في دوري أبطال إفريقيا أمام النجم الساحلي قال فايلر: «جزء رئيسي من مهام عملي هو دراسة المنافسين؛ لذلك درسنا فريق النجم جيدا، ونعرف الكثير من الأمور عنه، لكن الأهم بالنسبة لنا الآن هو مباراة الجونة في بطولة الدوري؛ لأنه لقاء له أهميته الكبيرة؛ لذلك تركيزنا حاليا ينصب على تلك المواجهة من أجل الفوز بالنقاط الثلاثة، وبعدها نواصل ونستكمل العمل والاستعداد لمباراة النجم الساحلي.

وأضاف: «التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم حق مشروع لجماهير الأهلي وهو حلم لي أنا شخصيا أيضا، ولكل اللاعبين بالفريق، لكن يجب ألا نغفل أن هناك منافسين أقوياء ولديهم مدربون على أعلى مستوى ولاعبون مميزون، وطموحهم أيضا تحقيق اللقب القاري، وهذا ليس في البطولة الإفريقية فقط، بل في بطولة الدوري المصري أيضا ، فهناك فرق جيدة، لكننا سنبذل قصارى جهدنا في كل المباريات لنستحق التتويج باللقب .

وأكد المدير الفني للأهلي، أنه يحمل انطباعا جيد جدا عن مصر، ويحب المصريين؛ لأنهم طيبون للغاية، مشيرا إلى أنه حضر من أجل العمل وإسعاد جماهير الأهلي، ورغم ذلك لا يمكن إغفال الجانب السياحي في مصر وزيارة بعض الأماكن التي كانت لديه رغبة قديمة في زيارتها مثل الأهرامات والمتحف المصري، وهو يتطلع لزيارة أماكن أخرى ويحب الأكل المصري لاسيما الأكلات المتعلقة بالأسماك.

وقال فايلر: «معظم أوقاتي في القاهرة تتمثل في التحضير للعمل الذي لا يقتصر على المران، فقط بل دراسة كل ما هو متعلق بفريقي، وكذلك المنافسين، وأشاهد المباريات لتحليل المستوى؛ سواء لفريقي أو للمنافسين للاطلاع على كافة التفاصيل بجانب أنني أقوم بالتسوق على فترات».

وأكد فايلر أنه لا يفضل الحديث عن حياته الخاصة ، لكن بشكل عام لديه زوجة وولدان يلعبان كرة القدم في سويسرا.

فايلر: البطولة الأفريقية حق مشروع لجماهير الأهلي.. وأثق في جميع اللاعبين..صور
فايلر: البطولة الأفريقية حق مشروع لجماهير الأهلي.. وأثق في جميع اللاعبين..صور
فايلر: البطولة الأفريقية حق مشروع لجماهير الأهلي.. وأثق في جميع اللاعبين..صور
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