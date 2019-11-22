بعد وفاة شقيقتها.. نجوى فؤاد توجه رسالة لـ فيفي عبده

نعت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، الشقيقة الكبرى للفنانة فيفي عبده، والتي وافتها المنية أمس الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان استمر شهرين.



ونشرت نجوى فؤاد، صورة لشقيقة فيفي عبده، على حسابها بموقع انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "رحمة الله على المرحومة، اسكنها الله فسيح جناته، عزائي الشديد للأخت فيفي عبده"



وشيعت النجمة فيفى عبده جثمان شقيقتها اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.



وقدم العديد من النجوم والفنانين التعازي للفنانة فيفى عبده فى وفاة شقيقتها منهم سعد لمجرد ،نيكول سابا ، شريف مدكور عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أن احدث أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي تم عرضه رمضان الماضي 2019، بطولة: "حورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وميار الغيطي، وعزة مجاهد