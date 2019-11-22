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توك شو

الرئيس السيسي: الدول الافريقية تتشابه في هدفها لتحقيق التنمية الشاملة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:24 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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توك شو
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإصلاحات الاقتصادية فى مصر تتزامن، مع تبنى العديد من الدول الافريقية لبرامج إصلاحية، تتشابه فى هدفها لتحقيق التنمية الشاملة والرخاء الشعوب.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته، بمنتدى إفريقيا 2019، أن التشابه بين القارة يدعو للتنسيق و التعاون كى تؤتى هذه الإصلاحات ثمارها على القارة.

وتمنى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يكون الحوار فى هذا المنتدى بناء و مثمرا وان يصل الجميع لتوصيات تبنى على ما تحقق من إنجاز.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته خلال فعاليات مؤتمر أفريقيا، إلى أن نجاح القارة في المشروعات القومية الكبرى يستلزم تطويرا كبيرا بالبنية التحتية، خاصة مشاريع الربط بين الدول الإفريقية.

ودعا الرئيس السيسي المؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار، بالمشاركة مع القارة لتنمية احتياجاتها بما يتوافق مع متطلبات القارة السمراء.

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