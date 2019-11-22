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رياضة

أبها يعبر الفتح بفضل نجم النصر المعار فى الدورى السعودي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:41 م
صدى البلد
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عمر سلامة
قاد صالح آل عباس، مهاجم نادي النصر السعودى المعار إلى أبها، فريقه للفوز على الفتح، بثلاثة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذا الفوز، ارتقى نادي أبها إلى المركز التاسع مؤقتًا برصيد 14 نقطة، في الوقت الذي تجمد فيه الفتح عند النقطة الخامسة في الترتيب قبل الأخير.

وافتتح أبها، أهداف المباراة مبكرًا، وبالتحديد في الدقيقة التاسعة، عن طريق نجمه التونسي المتألق سعد بقير، قبل أن يضيف سميحان ضيدان الثاني في الدقيقة 18.

ومع مطلع الشوط الثاني، قلل الفتح الذي كان يلعب ناقصًا منذ الدقيقة 33 بعد طرد لاعبه ماتياس أجويريجاراي، الفارق في الدقيقة 49، عن طريق نجمه توفيق بوحميد.

ونجح صالح آل عباس، نجم نادي أبها، قبل نهاية المباراة بأربع دقائق، في لبقضاء على أي أمل للفتح في العودة، بتسجيل الهدف الثالث لفريقه.

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