ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شيرين رضا ورانيا يوسف أبرز حضور عرض الفيلم السعودي سيدة البحر

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 06:34 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيل - أحمد البهي
حرصت النجمتان شيرين رضا ورانيا يوسف على حضور عرض الفيلم السعودي الإماراتي العراقي "سيدة البحر"، للمخرجة شهد أمين، في عرضه الأول بالشرق الأوسط، وذلك في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية الـ 41.

تدور أحداث الفيلم، في أجواء من الديستوبيا، داخل قرية متعصبة عن قصة فتاة صغيرة تحتضن مصيرها عندما تقف وحدها ضد أسرتها وتقلب تقليد القرية المتمثل في التضحية بالأطفال الإناث إلى المخلوقات الغامضة التي تعيش في المياه المجاورة.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت مساء أمس الاول الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين.

وتم تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وحصلت منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

وتم افتتاح المهرجان بفيلم "The Irishman" بطولة عدد من نجوم السينما الأمريكية مثل روبرت دي نيرو، وأل باتشينو، وجو بيشي، ومن إخراج المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي Martin Scorsese الحاصل على جائزة أوسكار، وتأليف تشارلز براندت
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دينا الشربيني تقدم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وسط إقبال كبير.. مهرجان القاهرة يعرض الأيرلندي للجمهور مجانا

إقبال كبير على حجز فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

نجمات القاهرة السينمائى يخضن تحدي نفخ اللبان على السجادة الحمراء

غدا.. عرض جالا للفيلم السعودي "سيدة البحر"

عرض فيلم تسجيلي عن المخرج البرازيلي بابينكو بمركز الإبداع

ترشيحاتنا

ثعبان يبتلع غزالًا في لمح البصر بطريقة غير متوقعة.. فيديو

جنوب إفريقيا تتأهل لـ أوليمبياد طوكيو 2020 بهزيمة غانا بضربات الترجيح

لا يتذكر سواه .. إيراني يعاني الزهايمر يزور مدفن فريد الأطرش | شاهد

غانا تتعادل مع جنوب أفريقيا في الوقت القاتل.. فيديو

استاذ أخوها.. قصة أول لقاء بين الطيار حسني مبارك وسوزان في بورسعيد| فيديو

لماذا يخشى ليفربول مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حمد الله على السلامة | أول ظهور لـ الخطيب في الأهلي بعد العودة من فرنسا

تعرف على سيارة رونالدينيو الجديدة من معرض الرياض للسيارات | صور

لافتة إنسانية| الجماهير المصرية تحتفل مع لاعبي جنوب أفريقيا بالتأهل لـ طوكيو 2020