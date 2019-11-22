أرقام فلكية لـ أسعار السيارات الرياضية في معرض الرياض.. شاهد

انطلقت فعاليات معرض الرياض للسيارات الفارهة، بعد افتتاح مبهر جذب أنظار العالم، حاصلا خلاله المعرض على موافقة رسمية ولأول مرة في السعودية وبشكل استثنائي بإصدار جميع التراخيص رسمية لبيع أكثر من 1200 سيارة معدلة على هامش ذلك المعرض العالمي.



ويمثل ذلك المعرض محطة لعشاق السيارات الفارهة والمعدلة وغيرها من القطع والمركبات النادرة للغاية في المنطقة، نظرا لضمه أكثر من 1200 مركبة معدلة المستقبلية منها والكلاسيكية القديمة، لتصل قيمتها لأكثر من 5 مليارات ريال سعودي.



ورفع معرض الرياض بالمملكة العربية السعودية، الستار عن سيارة 2030 وهي قطعة فريدة جدا من نوعها في العالم تنافس كافة السيارات الموجودة بالمعرض من بين الفئات الكلاسيكية النادرة، المعدلة والرياضية والأخرى من مركبات السباق وذلك ضمن فعاليات وعروض في مزادات خيالية.



في صدد ذلك قد دون "تركي آل الشيخ" رئيس هيئة الترفيه، عن تلك السيارة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرا إلي أن السيارة لا مثيل لها في العالم وأنها ستباع في المزاد العلني، لافتا خلالها إلي أن السيارة صنعت خصيصا لتكون سيارة العام 2030 بمواصفات عالمية مستقبلية متميزة ونادرة.



وتابع "تركي آل الشيخ" رئيس الهيئة العامة للترفيه، أنه سيتم عرض ٢٠ سيارة لأول مرة تعرض في مزاد اليوم "الجمعة" في معرض الرياض للسيارات بالمملكة العربية السعودية، وسيكون من ضمنها عاشقة الملايين "بوغاتي تشيرون" سبورت الجديدة، والتي تنال إعجابا كبيرا من عاشقي السيارات، موضحا أن بوجاتي تشيرون واحدة من أصل ٢٠ سيارة لأول مرة تعرض في مزاد اليوم الجمعة في معرض الرياض للسيارات بالمملكة.



كما تعد "بوجاتي تشيرون"، هي البديلة عن سيارة "بوجاتي فيرون" التاريخية بعد إضافة تعديلات خاصة بمكوناتها الداخلية والمحرك، و تعتمد سيارات تشيرون التي سيصنع منها 500 نسخة في العالم، على محرك W16 سعة 8 لترات مع أربعة شواحن توربينية يولد قوة 1479 حصان (1500 حصان أوروبي PS) و 1600 نيوتن من عزم الدوران .



ولكن شركة بوجاتي عملت على تقليل وزن سيارة تشيرون سبورت بمقدار 18.1 كيلوغرام مقارنة مع الطراز الأساسي الذي يبلغ وزنه 1995 كيلوغرام ، وتم هذا من خلال تزويد السيارة بـ اطارات جديدة أخف وزنًا، واستخدام زجاج أقل وزنًا، وتزويد السيارة بأجزاء جديدة مصنوعة من الكاربون فايبر، وإضافة مكابس مكابح مصنوعة من التيتانيوم بتقنية ثلاثية الأبعاد 3D، فضلا عن طباعة ماسحات الزجاج المصنوعة من الألومنيوم بتقنية ثلاثية الأبعاد أيضًا.



وعندما تم إطلاق سيارة تشيرون سبورت في معرض جنيف تميزت بحصولها على هيكل خارجي يجمع بين اللون الأحمر والأسود ، وحصل شبكها الأمامي على رقم 16 الذي يرمز إلى عدد الاسطوانات في محرك W16 ، كما زودت السيارة الخارقة من الخلف بـ 4 مخارج للعادم بتصميم دائري مجتمعة في الوسط تليق بالتحسينات التي حصل عليها صوت عادم هذه النسخة الخاصة من السيارة الفرنسية الأسطورية تشيرون.



ويبلغ سعر بوجاتي تشيرون سبورت ما يقارب من 3.26 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 12,225,000 ريال سعودي وهو ما يقارب 53.790.000 مليون جنيه مصرى ، وبالتأكيد تم بيع أول سيارة بوجاتي تشيرون سبورت في العالم مقابل سعر أغلى من ذلك بكثير.



وخطفت سيارة واحدة من أصل ٢٠٠ سيارة في العالم من نوع أستون مارتن طراز "ربيد AMR" قلب البرازيلي رونالدينيو، الذي تفاعل مباشرة معها وقام بشرائها، ليكون أول شخص يفتتح مبيعات معرض الرياض للسيارات، والذي يحتوي على أكثر من ١٢٠٠ سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم.





والجدير بالذكر، أن معرض الرياض للسيارات، انطلاق أمس الخميس، ويستمر المعرض حتى الـ 26 من نوفمبر الجاري.