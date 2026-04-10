الكوماندوز الباكستاني ينتشر في إسلام أباد لتأمين وفدي واشنطن وطهران .. شاهد

أقامت قوات الكوماندوز والشرطة وعناصر أمنية باكستانية أخرى حواجز مع حلول المساء على طول الطرق التي تربط المطار بالمدينة، لا سيما تلك المتوقع أن تستخدمها الوفود الأمريكية والإيرانية القادمة لإجراء محادثات بالغة الأهمية.

وخلال إقامتهم في باكستان، سيلتقي الوفدان أيضًا برئيس الوزراء الإسباني شهباز شريف، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

ومن المقرر أن يقيم الوفدان الواصلان إلى إسلام آباد في فندق حيث من المتوقع أن تُعقد المفاوضات يوم السبت.

وقبل المحادثات، استعرض وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الترتيبات الأمنية للوفدين.

وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية الباكستانية إن المنطقة الحمراء في إسلام آباد ستُغلق بالكامل يوم السبت، ولن يُسمح بالدخول إلا للأفراد المصرح لهم.