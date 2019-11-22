مصر وكوت ديفوار.. كريم العراقي يهدر فرصة هدف بطريقة غربية

أهدر منتخب مصر الأولمبي أول فرصة له لتسجيل هدف، فى شباك كوت ديفوار، فى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، خلال اللقاء الذي يجمعهما علي ستاد القاهرة .



وتلقي كريم العراقي تمريرة طويلة من أكرم توفيق ليتوغل داخل منطقة الجزاء ببراعة ولكنه سدد الكرة بطريقة غريبه ويحرم منتخب مصر من هدف التقدم فى الدقيقة 16 .



وضمن منتخب مصر الأوليمبي التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بتأهله الي الدور النهائي، إلا أنه يسعى إلى حصد لقب امم افريقيا تحت 23 عاما.



واحتضنت مصر البطولة من 8 حتى 22 نوفمبر على ملعبي القاهرة والسلام ، وشهدت الملاعب اقبال جماهيري تدرج مع مرور المباريات واداء الفراعنة الرجولي .



وشهد استادي القاهرة والسلام حضور جماهيري كبير خلال البطولة في مختلف المباريات، خاصة استاد القاهرة الذي اكتمل بحضور 80 الف متفرج عن اخره في دور نصف نهائي في مواجهة مصر وجنوب افريقيا، وذلك بفضل منظومة تذكرتي العالمية التي تطبق على الأراضي المصرية.



