العراق يعلن اعتقال 9 من إرهابيي داعش في الموصل

اعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 9 عناصر من تنظيم "داعش" في الساحل الأيسر لمدينة الموصل.



وذكرت الوزارة في بيان أن "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين وبعد اصدار مذكرات قبض قضائية القى القبض على 9 عناصر من عصابات داعش الارهابية"، وفقا لقناة "السومرية نيوز".



وأضافت أن "أحد الإرهابيين كان يعمل فيما يسمى بالامنية واثنين منهم كانا يعملان فيما يسمى بالحسبة والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".



وأكدت الوزارة أنه "تم القبض عليهم في عدد من مناطق واحياء الجانب الايسر لمدينة الموصل".