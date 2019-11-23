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أخبار العالم

بومبيو يدين اتهامات كوبا لدبلوماسية أمريكية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:02 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو
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أ ش أ
قال وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو إن الولايات المتحدة تدين بشدة اتهامات النظام في كوبا ضد مارا تيكاتش القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية في هافانا .

وأضاف بومبيو ، في بيان اليوم، أن هذا النظام أطلق تلك المزاعم التي لا أساس لها ضد تيكاتش في محاولة لصرف انتباه المجتمع الدولي عن معاملته السيئة للشعب الكوبي ، وخاصة الاعتقال التعسفي المستمر لخوسيه دانييل فيرير الزعيم المحتجز لإحدى أكبر المجموعات المعارضة في البلاد.

وأشار إلى أن مارا تيكاتش وفريقها بالسفارة الأمريكية في هافانا ما زالوا ، رغم ذلك ، حريصين على تنفيذ تكليف الرئيس دونالد ترامب بالدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بقضية الديمقراطية في كوبا.

ولفت الوزير الأمريكي إلى أن "سفير كوبا في واشنطن يتمتع بحرية التعبير هنا بالولايات المتحدة ويستخدمها لانتقاد حكومتنا علانية".
وأوضح أن واشنطن تتمنى للمواطنين الكوبيين ، بمن فيهم أكثر من 100 سجين سياسي آخر اعتقلهم النظام الكوبي ومئات المنشقين الآخرين الذين يتعرضون للمضايقات من قبل الحكومة ، أن يتمتعوا بنفس الحق في حرية التعبير والقدرة على انتقاد حكومتهم في كوبا ، إذا استطاعت كوبا الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة أبدت قلقها العميق بشأن معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان في كوبا، كما أنها تؤيد الحريات الأساسية للتعبير وتكوين الجمعيات.

وكانت كوبا اتهمت مارا تيكاش بالعمل مع خوسيه دانيل فيرير، زعيم إحدى جماعات المعارضة .
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