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أخبار البلد

الأرصاد تحذر: طقس هذا الأسبوع مضطرب.. ارتفاع حرارة الاثنين وأمطار الثلاثاء

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:13 ص
الطقس الشتوي على
الطقس الشتوي على القاهرة
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نورهان خفاجي
صرحت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار من البعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود تقلبات جوية مرتقبة تشهدها البلاد خلال هذا الأسبوع؛ حيث منتظر أن يكون هناك ارتفاع استثنائي في درجات الحرارة يوم الأثنين المقبل، بمعدل يزيد عن الطبيعي بنحو 4 درجات تقريبا.

وأوضحت شاكر، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه منتظر أن تصل درجة الحرارة بالقاهرة، خلال هذا اليوم إلى نحو 29 درجة، على أن يعاود الطقس إلى الانخفاض مرة أخرى، يوم الثلاثاء، يصاحب ذلك أمطار على غرب البلاد تمتد إلى السواحل الشمالية وشمال الدلتا يوم الثلاثاء، تكون ما بين الخفيفة والمتوسطة، يقابلها أيضا نشاط للرياح على القاهرة وشمال سيناء.

وحذرت مدير مركز الاستشعار من البعد، من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق، وأيضا ضرورة تجنب الأنشطة الملاحية على البحر المتوسط يوم الأثنين المقبل، حيث سيكون هناك اضطراب في حركة الأمواج لتصل إلى متران ونصف، ونصحت بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت، معتدل على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم، على محافظات ومدن مصر:
القاهرة 24/13
الاسكندرية 23/14
بورسعيد 23/17
رفح 22/9
طابا 21/15
كاترين 18/04
شرم الشيخ 27/19
بني سويف 25/10
قنا 27/14
أسوان 28/16
الوادي الجديد 28/10
حلايب 28/23
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