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قبل إطلاق طيبة سات.. أستاذ علوم فضاء يكشف مراحل إنشاء القمر الصناعي| فيديو

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:12 ص
قمر صناعي
قمر صناعي
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عمرو ممدوح
قال الدكتور مصطفى عبد الله رئيس قسم هندسة الطيران وعلوم الفضاء في جامعة زويل، إن مصر لها تاريخ مع إطلاق الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن مصر أطلقت نايل سات 1 و2 في التسعينات.

وأضاف عبد الله، في حواره ببرنامج «صباح الورد» المذاع على فضائية «ten»، أن هناك أنواع مختلفة من الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن قمر طيبة سات الذي بصدد أن تطلقه مصر اليوم، يختص بالاتصالات والإنترنت.

وأوضح رئيس قسم هندسة الطيران وعلوم الفضاء في جامعة زويل، أن البنية التحتية القائمة على مد الأسلاك والشبكات مكلف جدا، مشيرا إلى أن إطلاق قمر صناعي للاتصالات أوفر وأفضل ويقدم الخدمة بصورة دائمة.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الله، أن تصميم الأقمار الصناعية يبدأ بالهيكل والأنظمة، أما الجزء الثاني فهو الشحنة المفيدة والتي تختلف حسب نوع كل قمر.

وأشار رئيس قسم هندسة الطيران وعلوم الفضاء في جامعة زويل، إلى أنه يتم اختبار القمر الصناعي لشهور قبل إطلاقه، واستيعابه وتحمله لبيئة الفضاء، ثم عملية تركيب صاروخ الإطلاق.
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