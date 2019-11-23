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رياضة

غزل المحلة يواجه فريق مركز شباب سمنود وديا استعدادا لدمنهور

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:27 ص
غزل المحلة - ارشيفية
غزل المحلة - ارشيفية
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عبدالله هشام
قرر الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد، خوض مباراة ودية اليوم أمام فريق مركز شباب سمنود في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، استعدادا لدوري القسم الثانى.

ويسعى خالد عيد لتجهيز لاعبيه قبل لقاء فريق ألعاب دمنهور في الجولة السادسة من مسابقة دوري القسم الثاني بمجموعة بحري.

وكان خالد عيد قد تقدم باستقالته بعد الجولة الماضية حتى اجتمع مع أشرف عزت رئيس مجلس إدارة نادي غزل المحلة وخالد عيد المدير الفني وحسام عزو المشرف العام على الكرة لإقناعه بالبقاء.

واتفق الجميع على استمراره في قيادة الفريق والقيام بمهام عمله حتى نهاية الموسم أيا ما كانت النتائج، حرصا من الشركة والنادي على استقرار الفريق واللاعبين والجهاز الفني.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس في جدول ترتيب دوري القسم الثاني برصيد 8 نقاط وبفارق 3 نقاط عن المتصدر فاركو.
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