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أخبار البلد

وزير القوى العاملة يتبادل الدروع ومحافظ أسيوط في افتتاح ملتقى التوظيف

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:40 م
الدكتور محمد سعفان
الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
تبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومحافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين الدروع، على هامش افتتاح فعاليات ملتقي التوظيف الثاني اليوم بالمحافظة.

أهدى "سعفان" درع الوزارة لـ "نور الدين" تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة.

كما أهدى المحافظ درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على جهده في الارتقاء بالعملية الإنتاجية من خلال عقد ملتقيات توظيفية فاعلة خدمة لشباب مصر بتوفير فرص عمل كريمة لائقة لهم، وإقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.

ويقام ملتقي التوظيف الثاني الذي افتتحه الوزير والمحافظ اليوم بحديقة الفردوس بمنطقة الحمراء بحى شرق مدينة أسيوط، ويوفر 7000 فرصة عمل للذكور والإناث، مقدمة من 40 شركة.
وزير القوى العاملة يتبادل الدروع ومحافظ أسيوط في افتتاح ملتقى التوظيف
وزير القوى العاملة يتبادل الدروع ومحافظ أسيوط في افتتاح ملتقى التوظيف
وزير القوى العاملة يتبادل الدروع ومحافظ أسيوط في افتتاح ملتقى التوظيف
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