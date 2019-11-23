ضمن مبادرة رواد النيل .. بنك القاهرة يفتتح مركزين لخدمات تطوير الأعمال

افتتحت لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي، وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، مركزين لخدمات تطوير الأعمال التابعة للمبادرة القومية "رواد النيل"، وذلك بفرعى البنك في مدينة السادات بالمنوفية وحي الكوثر بسوهاج.



يأتي افتتاح المركزين الجديدين في إطار المشاركة المستمرة والفاعلة للقطاع المصرفي في المبادرة التي يرعاها البنك المركزى ويشارك فيها العديد من البنوك والجامعات والجهات المحلية والدولية لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والناشئة.



حيث تقدم المبادرة من خلال مراكز تطوير الأعمال التابعة لها العديد من الخدمات غير المالية لرواد الاعمال مثل خدمات إعداد دراسات الجدوى، والتوعية بأنواع الشركات وإجراءات تأسيسها، واختيار نوع التمويل المناسب للشركة سواء كان تمويل بنكى أو غير بنكي، بجانب القيام بدور حلقة الوصل بين الشركات ورواد الأعمال وسلاسل الإمداد والسوق المحلي.



وعقب الافتتاح، قالت لبني هلال أن "البنك المركزي المصري يشجع القطاع المصرفي على دعم توجه الدولة نحو رعاية المشروعات الصغيرة والناشئة، والتوسع في الخدمات المقدمة لرواد الأعمال لتشمل الخدمات غير المالية التي تمثل أحد أهم متطلبات النمو والاستدامة لهذه المشروعات".



وأضافت أن مبادرة رواد النيل تهتم بالوصول بخدماتها إلى مختلف أنحاء الجمهورية بالوجهين القبلي والبحري، لمساعدة أصحاب المشروعات على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة والمتميزة في بيئتهم المحلية، بما يحفز الابتكار ويزيد من القدرة التنافسية للمنتج المحلي.



ومن جانبه، قال طارق فايد أن "افتتاح مركزي خدمات تطوير الأعمال يأتي في إطار حرص بنك القاهرة على المشاركة بفاعلية في المبادرات القومية التي يطلقها البنك المركزي، ويعكس توجه البنك نحو التوسع في خدمة عملاء قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضا المشروعات متناهية الصغر في جميع المحافظات، لاسيما في مناطق الوجه القبلي والقنال والدلتا".



وأكد أن بنك القاهرة يستهدف افتتاح مركزًا ثالثًا لخدمات تطوير الأعمال في محافظة البحيرة قبل نهاية عام 2019، بجانب الخطط المستقبلية لافتتاح مراكز تطوير أعمال أخري تحت مظلة المبادرة خلال عام 2020 في إطار الاستراتيجية الموضوعة للتوسع الجغرافي في خدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة".



وكان بنك القاهرة قد حرص على المشاركة بفاعلية في مبادرة "رواد النيل" منذ إطلاقها عن طريق التعاون مع جامعة النيل الأهلية ورعاية "مركز بنك القاهرة للتميز في التصدير Export Excellence Center " لمدة 5 سنوات، والذي يهدف إلى دعم المجلس التصديري للصناعات الهندسية في بناء قدرات الشركات لتحسين الوصول إلى الأسواق الدولية.