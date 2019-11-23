مران استشفائى.. ثلاثي المنتخب الأوليمبي يشاركون في تدريب الأهلي

انتظم ثلاثي المنتخب الأولمبي ، رمضان صبحي، وصلاح محسن، وعمار حمدي، في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.



وبدأ الثلاثى المشاركة فى التدريبات بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة والتي توج بها المنتخب أمس بعد الفوز علي كوت ديفوار 2-1 و تأهل إلي أولمبياد طوكيو 2020 .



وخضع الثلاثي لمران استشفائي خفيف في مران الفريق اليوم بعد مشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.



وتوج رمضان صبحي بجائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 بعد تألق وتسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين، بجانب تواجد عمار حمدي في تشكيل البطولة المثالي.