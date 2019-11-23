ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مران استشفائى.. ثلاثي المنتخب الأوليمبي يشاركون في تدريب الأهلي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:25 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الحكيم ابو علم
انتظم ثلاثي المنتخب الأولمبي ، رمضان صبحي، وصلاح محسن، وعمار حمدي، في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وبدأ الثلاثى المشاركة فى التدريبات بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة والتي توج بها المنتخب أمس بعد الفوز علي كوت ديفوار 2-1 و تأهل إلي أولمبياد طوكيو 2020 .

وخضع الثلاثي لمران استشفائي خفيف في مران الفريق اليوم بعد مشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وتوج رمضان صبحي بجائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 بعد تألق وتسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين، بجانب تواجد عمار حمدي في تشكيل البطولة المثالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر الأوليمبي ومالي في افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 عاما

تعرف على تشكيل المنتخب الأوليمبي أمام مالي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا

بث مباشر.. حفل افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 عاما

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر الأوليمبي ومالي في افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 عاما

الشيخ ينتظم في مران الأهلي

اتحاد الكرة: رمضان صبحي قيادة واعية تبشر بوصول مصر إلى منصات التتويج

ترشيحاتنا

ميجان ماركل مستاءة من فضائح الأمير أندرو الجنسية

عمار حمدي لـ الأهلي بعد التتويج بإفريقيا: المشاركة أو الرحيل.. فيديو

القضاء الاداري تقضي بعدم قبول دعوى طرد سفير قطر من مصر

مران استشفائى.. ثلاثي المنتخب الأوليمبي يشاركون في تدريب الأهلي

سرقة الكأس بنجاح.. سر ارتداء المنتخب المصري لقناع مسلسل لا كاسا دو بابل

أخبار الرياضة.. عمار حمدي يخير الأهلي بين المشاركة أو الرحيل.. سيطرة مصرية على أفريقيا.. وموقف ليفربول من ضم صلاح للأولمبياد

AdvertisementS

محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

بث مباشر | مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

اتحاد الكرة يحسم ملف اختيار 3 لاعبين كبار في أولمبياد طوكيو 2020

سيطرة مصرية.. 5 لاعبين خطفوا الأنظار في أمم إفريقيا تحت 23 عاما

الخطيب يؤازر لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجونة

عمار حمدي لـ الأهلي بعد التتويج بإفريقيا: المشاركة أو الرحيل.. فيديو

محبة بعد عداوة.. 3 مواقف خطف بهم مدرب جنوب أفريقيا قلوب المصريين

حال اختياره.. هل يملك ليفربول حرمان محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو؟

بسبب السوبر الإفريقي.. تعرف على مواعيد مباريات الزمالك فى دورى الأبطال بعد التعديل

بعد استبعاد رونالدو.. ديبالا يقود هجوم يوفنتوس فى مباراة أتلانتا

بعد الإنجاز الأفريقي .. اتحاد الكرة يدرس قرارًا جديدًا بخصوص شوقي غريب

أخبار الرياضة.. عمار حمدي يخير الأهلي بين المشاركة أو الرحيل.. سيطرة مصرية على أفريقيا.. وموقف ليفربول من ضم صلاح للأولمبياد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الجزيرة الإماراتي يستقبل بعثة الإسماعيلي بالورود

السعودية رئيساً لمجموعة العشرين.. قمة 2020 المقبلة في الرياض

23 لاعبة تنضم إلى معسكر منتخب النسائية استعدادا لتصفيات إفريقيا..صور