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حوادث

74 مرشحًا في القائمة النهائية لانتخابات نادي القضاة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:38 م
صورة أرشيفية - نادي
صورة أرشيفية - نادي قضاة مصر
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جودت عيد
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الكلية للنادي والمحدد لها 20 ديسمبر القادم. 

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المرشحين بلغ 74 مرشحًا، وذلك بعد تقدم 7 قضاة بطلبات تنازل عن الترشح منهم 4 على مقاعد المستشارين وهم أحمد محمد محمود سليمان و هشام السيد أحمد جاد و صلاح محجوب عزوز و محمد عبد العزيز أبا زيد، ومنهم 3 على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة وهم أحمد سمير محمود زين الدين ومحمد محمود منصور و محمود أحمد يحيي.

وأضافت اللجنة أن القائمة النهائية شملت 5 مرشحين على مقعد الرئيس، و4 على مقعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة، و23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، 23 على مقاعد المستشارين.

وتجرى الانتخابات الكلية في نادي قضاة مصر على المقاعد الـ17 هي مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

وتم فتح باب الترشح في انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ إلى اليوم، الأحد الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً؛ عدا يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة السادسة مساءً وستجري انتخابات نادي قضاة مصر يوم الجمعة الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩.
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