74 مرشحًا في القائمة النهائية لانتخابات نادي القضاة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الكلية للنادي والمحدد لها 20 ديسمبر القادم.





وأشارت إلى أن إجمالي عدد المرشحين بلغ 74 مرشحًا، وذلك بعد تقدم 7 قضاة بطلبات تنازل عن الترشح منهم 4 على مقاعد المستشارين وهم أحمد محمد محمود سليمان و هشام السيد أحمد جاد و صلاح محجوب عزوز و محمد عبد العزيز أبا زيد، ومنهم 3 على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة وهم أحمد سمير محمود زين الدين ومحمد محمود منصور و محمود أحمد يحيي.





وأضافت اللجنة أن القائمة النهائية شملت 5 مرشحين على مقعد الرئيس، و4 على مقعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة، و23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، 23 على مقاعد المستشارين.





وتجرى الانتخابات الكلية في نادي قضاة مصر على المقاعد الـ17 هي مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.



