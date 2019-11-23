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رياضة

بعد الإنجاز الأفريقي .. اتحاد الكرة يدرس قرارًا جديدًا بخصوص شوقي غريب

السبت 23/نوفمبر/2019 - 05:48 م
شوقي غريب
شوقي غريب
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يسرى غازى
اتفق أعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على تعديل عقود الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بعد انتهائها عقب الفوز على كوت ديفوار 2-1.

وحقق منتخب أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقي غريب الفوز على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1 وتوج باللقب الأول لبطولة أمم إفريقيا بعدما نجح فى حجز تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وينتظر مجلس إدارة الجبلاية انعقاد أول اجتماع مع شوقى غريب ومعاونيه بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا التي استضافتها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى من أجل تحديد الزيادة في الرواتب وتجديد العقود بعدما نجح المنتخب الأوليمبي فى التأهل الى أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يتم عرض نتائج الاجتماع بين رئيس الجبلاية وشوقي غريب ومعاونيه على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من أجل اعتماد أي تعديلات جديدة فى الرواتب وتجديد العقود.

يذكر أنه فى شهر يناير عام 2018 قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة المهندس هاني أبو ريدة تعيين شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي نظير راتب شهرى 150 ألف جنيه.

ويبحث مسئولو اللجنة الخماسية خلال الساعات المقبلة عقد اجتماع مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة شوقى غريب لتجديد العقد بما يتناسب مع الإنجاز الذي حققه الجهاز الفنى بالوصول والتأهل للأولمبياد وتعديل العقود.

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