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رياضة

قرارات لجنة المسابقات بعد لقاء المنيا والإعلاميين

السبت 23/نوفمبر/2019 - 08:42 م
المنيا والأعلاميين
المنيا والأعلاميين
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رباب الهوارى
قررت لجنة المسابقات بقيادة خالد كامل، العديد من القرارات ضد فريقي المنيا والأعلاميين عقب انتهاء اللقاء بفوز الأعلاميين في الجولة الخامسة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وجاءت القرارات كالأتى:
طارق السيد المدير الفني للمنيا بعد تلقيه لطرد للاعتراض على قرارات الحكم. القــــــــــــــرار: الإيقاف مباراة واحدة + توقيع غرامة مالية مقدرها 500 جنية ".

القرارات ضد فريق الإعلاميين :
الواقعة: تأخر حضور سيارة الإسعاف لملعب المباراة لمدة 91 دقائق.
القرار : التنبيه على النادي كونها أول مرة بالالتزام بشروط ونظام المسابقة لعدم مضاعفة العقوبات مستقبلا.
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