قرارات لجنة المسابقات بعد لقاء المنيا والإعلاميين

قررت لجنة المسابقات بقيادة خالد كامل، العديد من القرارات ضد فريقي المنيا والأعلاميين عقب انتهاء اللقاء بفوز الأعلاميين في الجولة الخامسة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .



وجاءت القرارات كالأتى:

طارق السيد المدير الفني للمنيا بعد تلقيه لطرد للاعتراض على قرارات الحكم. القــــــــــــــرار: الإيقاف مباراة واحدة + توقيع غرامة مالية مقدرها 500 جنية ".



القرارات ضد فريق الإعلاميين :

الواقعة: تأخر حضور سيارة الإسعاف لملعب المباراة لمدة 91 دقائق.

القرار : التنبيه على النادي كونها أول مرة بالالتزام بشروط ونظام المسابقة لعدم مضاعفة العقوبات مستقبلا.