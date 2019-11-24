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فن

مصطفى حجاج يشوق جمهوره ببرومو أغنية مجرد بس ما افتكرك

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:51 ص
مصطفى حجاج
مصطفى حجاج
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أحمد إبراهيم
طرح الفنان مصطفى حجاج برومو أغنيته السابعة من ألبوم "هتزهزه"، التي تحمل اسم "مجرد بس ما افتكرك"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق حجاج قائلا: "مجرد بس ما أفتكرك سابع أغنية من ألبوم هتزهزه، انتظروا الأغنية كاملة قريبًا".

وأغنية "مجرد بس ما أفتكرك" من كلمات جمال الخولي وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم.

وكان حجاج طرح من ألبومه الجديد أغانى: "أنا موجود"، و"بعدك حياتي تمام"، و"بناقصه"، و"آه يا حنان"، و"جرح بعد جرح"، "هتزهزه".

ويتعاون مصطفى حجاج في الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أمير محروس، وعزيز الشافعي، ومحمد يحيى، وتوما، وعنتر هلال، وبلال سرور، ومصطفى حسن، وأسامة عبد الهادي، وهيثم سليم، وياسر نور، ووسام عبد المنعم.
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