ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

فتاة النينجا طلعت كدابة.. طالبة الإسماعيلية اختلقت واقعة اختطافها لجذب انتباه أسرتها

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:11 م
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
لم تجد طالبة الإسماعيلية طريقة لجذب انتباه أسرتها بسبب إهمالهم لها، سوى اختلاق قصة اختطافها على يد سيدة بعد تخديرها وهروبها على طريقة الأفلام الهندى، لتصبح بين يوم وليلة "فتاة النينجا"، كما أطلقوا عليها، لكن سرعان ما كشفت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية كذب الفتاة بعد أن أثارت الفزع والجدل بين المواطنين.

أثارت أمل سيف محمد سيف، طالبة كلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس، وتسكن في مدينة القنطرة شرق، الجدل خلال الساعات الماضية، وكانت حديث الإسماعيلية، ليس فقط لواقعة اختطافها من قبل مجهولين، ولكن لطريقة نجاتها من الموت المحقق، حتى أن البعض أطلق عليها "الطالبة النينجا".

بعد خروج الطالبة من الجامعة، وعندما أرادت أن تستقل القطار عائدة إلى منزلها، وجدت أنه سيتأخر، فقررت شراء حلوى وشيبسي من مكان مجاور لموقف الفردوس الرئيسي، وعندها طلبت سيدة منتقبة أن تساعدها في حمل الحقائب لداخل تاكسي، نظرا لمرضها، وأثناء حملها الحقيبة ضربتها السيدة بشدة على صدرها، ودفعتها إلى داخل السيارة.

لم يتوقف سيناريو أمل المختلق عند هذا الحد من الادعاءات الملفقة الكاذبة، ولكن واصلت لتدعي كذبا تخديرها، وعندما أفاقت وجدت نفسها إلى جانب فتاة أخرى بالملابس الداخلية، ومكممتين داخل شقة بمنطقة شبرا، وعندها استجمعت قواها وقامت إلى جانب الفتاة الأخرى بضرب الشاب الوحيد الباقي معهما بالشقة، حتى سقط مغشيا عليه، وعلى الفور هربا كل في اتجاه، وفي ظلام الليل حتى استقبلتها إحدى السيدات وساعدتها في ارتداء ملابس، قبل أن تتصل بأهلها في طريق عودتها إلى الإسماعيلية.

ولكن بتفريغ الكاميرات، تأكد كذب الادعاءات وباستجوابها أكدت أنها اختلقت قصة اختطافها بغرض إثارة اهتمام أهلها بها وبعد معاناة من إهمالهم لها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصة طالبة الصيدلة شهد احمد من الاختفاء وحتى العثور عليها.. كيف حل أمن الجيزة اللغز

مصادر تكشف حقيقة اختطاف الطالبة شهد قبل العثور على جثتها بنيل الوراق

الوسواس القهري دفعها إلى النيل.. ننشر تصريح دفن طالبة الصيدلة شهد أحمد

من صيدلانية بالإسماعيلية لجثة في مياه النيل بالجيزة.. قصة فتاة أثارت الجدل على السوشيال

شهود يكشفون تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شهد طالبة كلية الصيدلة

ترشيحاتنا

عصام كاريكا يكشف عن رأيه فى حمو بيكا ويهاجم أغانى المهرجانات

موعد عودة محمد صلاح للمشاركة في مباريات ليفربول

سعر ومواصفات جيلي FY11 2020 شبيهة BMW X4 .. صور

أفضل أذكار الصباح.. 10 أدعية لها فوائد عظيمة قد لا تعرفها

أسعار تتعدى الـ 100 ألف جنيه .. سر هوس الدجالين بماكينات الخياطة السنجر و وابور الجاز

حكم من يصلي الفجر بعد طلوع الشمس .. الإفتاء توضح |فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشتعلة على الطريق.. سيارة العقرب الجديدة تتحول إلى كتلة نار

آخرهن سميرة سعيد.. نجمات تألقن في البدلة الرجالي.. من الأجمل؟

تويوتا بريوس تتحول إلى سيارة فيراري.. صور