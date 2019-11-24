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حوادث

أمن الجيزة يفحص ملابسات الجريمة.. ضبط سيدة ورجل حاولا التخلص من جثة بترعة المريوطية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:15 م
ضبط سيدة ورجل حاولا
ضبط سيدة ورجل حاولا التخلص من جثة بترعة المريوطية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض علي رجل وسيدة أثناء تخلصهما من جثة بترعة المريوطية.

تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور علي جثة بترعة المريوطية، انتقلت علي الفور قوات الأمن بقيادة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة وتبين من خلال الفحص المبدئي أن رجل وسيدة حاولا التخلص من جثة قتيل في ترعة المريوطية بالقرب من فندق سياج إلا أن الأهالي ودورية أمنية تمكنوا من ضبطهما.

تكثف مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث تحرياتها لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية المجني عليه وصلة المتهمين به.
أمن الجيزة يفحص ملابسات الجريمة.. ضبط سيدة ورجل حاولا التخلص من جثة بترعة المريوطية
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