ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تحريات إلقاء جثة بترعة المريوطية: سيدة قتلت معالجا روحانيا أوهمها بعلاج طفلها

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:06 م
المتهمين بعد ضبطهم
المتهمين بعد ضبطهم
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات محاولة إلقاء سيدة ورجل لجثة في ترعة المريوطية، حيث تبين أن السيدة قررت الانتقام من معالج روحاني أوهمها بقدرته علي علاج طفلها الفاقد للنطق منذ 7 سنوات.

اقرأ أيضًا| أمن الجيزة يفحص ملابسات الجريمة.. ضبط سيدة ورجل حاولا التخلص من جثة بترعة المريوطية

كان اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة تلقى إخطارا بالعثور على جثة بترعة المريوطية، انتقلت علي الفور قوات الأمن بقيادة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم كريم عبد الواحد وكيل فرقة مباحث غرب الجيزة وتبين من خلال الفحص المبدئي أن رجل وسيدة حاولا التخلص من جثة قتيل في ترعة المريوطية بالقرب من فندق سياج إلا أن الأهالي ودورية أمنية تمكنوا من ضبطهما.

اقرأ أيضًا| أطلق عليه كلب بيتبول.. القبض على طفل تسبب في إصابة آخر ببولاق الدكرور

وتجري مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث تحرياتها لكشف ملابسات الجريمة كاملة.
تحريات إلقاء جثة بترعة المريوطية: سيدة قتلت معالجا روحانيا أوهمها بعلاج طفلها
تحريات إلقاء جثة بترعة المريوطية: سيدة قتلت معالجا روحانيا أوهمها بعلاج طفلها
تحريات إلقاء جثة بترعة المريوطية: سيدة قتلت معالجا روحانيا أوهمها بعلاج طفلها
تحريات إلقاء جثة بترعة المريوطية: سيدة قتلت معالجا روحانيا أوهمها بعلاج طفلها
تحريات إلقاء جثة بترعة المريوطية: سيدة قتلت معالجا روحانيا أوهمها بعلاج طفلها
تحريات إلقاء جثة بترعة المريوطية: سيدة قتلت معالجا روحانيا أوهمها بعلاج طفلها
Advertisements

ترشيحاتنا

هبوط اضطراري لطائرة ركاب بعد إصابة الطيار بأزمة قلبية

أخبار الرياضة ليلا.. أزمة الجمعية العمومية بالأهلي .. شرط انضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي .. رهان رمضان صبحي

بعد تصدرها التريند.. ياسمين صبرى: لا أبحث عن فتى أحلام.. وأفضل العزلة فى المالديف.. فيديو

عفاف شعيب تكشف لأول مرة أسباب طلاقها من والد طارق العريان.. فيديو

شاهد.. لحظة تتويج الهلال بدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه

صحيفة إثيوبية: مصر توافق على الجدول الزمني لملء خزان سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد

قرعة دور الـ 32 لكأس مصر كاملة.. صور