تحريات إلقاء جثة بترعة المريوطية: سيدة قتلت معالجا روحانيا أوهمها بعلاج طفلها

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات محاولة إلقاء سيدة ورجل لجثة في ترعة المريوطية، حيث تبين أن السيدة قررت الانتقام من معالج روحاني أوهمها بقدرته علي علاج طفلها الفاقد للنطق منذ 7 سنوات.



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كان اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة تلقى إخطارا بالعثور على جثة بترعة المريوطية، انتقلت علي الفور قوات الأمن بقيادة العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم كريم عبد الواحد وكيل فرقة مباحث غرب الجيزة وتبين من خلال الفحص المبدئي أن رجل وسيدة حاولا التخلص من جثة قتيل في ترعة المريوطية بالقرب من فندق سياج إلا أن الأهالي ودورية أمنية تمكنوا من ضبطهما.



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وتجري مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث تحرياتها لكشف ملابسات الجريمة كاملة.