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رياضة

رئيس نادي الهلال: كنت واثقا من الفوز بدوري أبطال آسيا.. وسنقاتل في كأس العالم

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:45 م
نادي الهلال السعودي
نادي الهلال السعودي
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إسماعيل محمود
أبدى فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، سعادته بفوز فريقه بدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

وتوج نادي الهلال بدوري أبطال آسيا بعد فوزه في إياب مباراة النهائي على نادي أوراوا الياباني بهدفين نظيفين.

وقال بن نافل في تصريحات تليفزيونية "المباراة لم تكن صعبة، لأنني أتعامل مع مجموعة من اللاعبين أثق بهم ثقة كاملة، كنت متأكدا من الفوز بالبطولة منذ وقت بعيد، أود أن أشكر اللاعبين والجهاز الفني ، كانوا رجالًا ولهم الفضل في الفوز بالبطولة".

وأضاف بن نافل "سنشارك في كأس العالم للأندية وسنقاتل لتشريف المملكة العربية السعودية في البطولة".

وسيشارك نادي الهلال للمرة الأولى في كأس العالم للأندية، بصفته بطلًا لدوري أبطال آسيا، وستكون أول مبارياته في البطولة أمام نادي الترجي التونسي.
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